Ada yang Berbeda di Jadwal Live MotoGP seri GP Republik Ceska 2017

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BRNO - Seri ke-10 MotoGP, Moto2, Moto3 2017 siap digelar di Sirkuit Brno, Republik Ceska, Minggu (6/8/2017).

Dilansir BolaSport.com dari Motogp.com, pada Minggu (6/8/2017), ada satu agenda pra-perlombaan yang berbeda.

Perbedaan tersebut adalah diadakannya Nieto Tribute pada konferensi pers.

Nieto Tribute dilakukan untuk mengenang legenda balap dunia, Angel Nieto yang berpulang pada Kamis (3.8/2017).

Angel Nieto meninggal pada usia 70 tahun di rumah sakit Our Lady of The Rosary, Ibiza, Spanyol.

Sebelum meninggal, pria asal Spanyol itu menjalani perawatan usai mengalami kecelakaan.

Selain Nieto Tribute, berikut adalah jadwal live MotoGP, Moto2, dan Moto3 pada hari Minggu (6/8/2017), yang disajikan dalam Waktu Indonesia Barat (WIB).

1. Pukul 14.10-14.30 WIB : Moto2 (Pemanasan)

2. Pukul 14.40-15.00 WIB : MotoGP (Pemanasan)

3. Pukul 15.15-15.30 WIB : Nieto Tribute (Konferensi Pers)

4. Pukul 16.00 WIB : Moto3 (Balapan)

5. Pukul 17.20 WIB : Moto2 (Balapan)

6. Pukul 19.00 WIB : MotoGP (Balapan)