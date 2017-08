Marquez Juara GP Ceko, Beruntung atau Jenius?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BRNO - Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, tampil dominan pada balapan GP Ceska yang berlangsung di Automotodrom Brno, Republik Ceko, Minggu (6/8/2017).

Meski sempat melorot ke posisi ke-19 karena melakukan pergantian motor lebih awal, Marquez mampu menuntaskan balapan selama 22 lap itu sebagai juara.

Strategi Marquez untuk menukar motor berban basah dengan motor berban kering pada lap ketiga atau satu lap lebih cepat dibanding para rivalnya pun menjadi bahan pembicaraan.

Saking banyaknya komentar terkait aksi Marquez tersebut, MotoGP sampai mengajak netizen untuk melengkapi kalimat dengan empat pilihan.

Ajakan MotoGP ini dituangkan pada cuitan di akun Twitter, @motogp. Dalam tweet tersebut, MotoGP memberi netizen pilihan jawaban yakni "keberuntungan (luck)", "keputusan yang masuk akal (a sensible decision)", "jenius saja (sheer genius)", dan "lainnya (something else)".

Berdasarkan pantauan Juara.net, sejauh ini sudah ada 5.789 netizen yang memberi jawaban. Selain itu, ada juga 131 netizen yang me-reply tweet tersebut.

Cuitan MotoGP itu juga mendapat 130 retweets dan 200 likes.

Sampai berita ini ditulis, masih ada waktu 22 jam lagi bagi para netizen untuk ikut menyuarakan pendapat.