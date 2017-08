Para Artis Ramai-ramai Pasang #SayaBersamaTora

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA-- Polisi telah menjadikan artis peran Tora Sudiro (44) tersangka penyalahgunaan narkoba.

Tora dan istrinya, artis peran Mieke Amalia, ditangkap pada Kamis lalu (3/8/2017) pukul 10.00 WIB di kediaman mereka di perumahan Bali View, Ciputat, Tangerang Selatan.

Polisi menyatakan bahwa hasil tes urine Tora Sudiro dan Mieke Amalia menunjukkan bahwa mereka positif mengonsumsi zat benzodiapen yang berfungsi sebagai zat penenang.

Polisi juga menyatakan bahwa Tora memiliki 30 butir pil dumolid, salah satu jenis benzodiapen.

Sejumlah artis, melalui akun media sosial mereka, memberi dukungan bagi Tora Sudiro. Mereka mengunggah foto-foto mereka bersama Tora. Pada keterangan foto-foto itu mereka memberi tagar (tanda pagar) #SayaBersamaTora.

Artis peran dan DJ Winky Wiryawan menulis, "Saya kenal betul Tora, great guy, good personality. Semoga semua musibah ini cepat tuntas dengan baik. Saya doakan semoga Mieke dan anak2nya serta keluarga besar diberikan kekuatan menjalani proses ini.. Mas bro @t_orasudi_ro yang kuat.. we love u man!!! #sayabersamatora."

Abimana Aryasatya, yang main bersama Tora Sudiro dalam film-filmWarkop DKI Reborn: Jangkrik Bos! Part 1 dan Part 2, menulis, "Kangen becanda bareng , cepet pulang bro gua tunggu. #sayabersamatora #nooneleftbehind."

Hannah Al Rashid, yang main dalam film yang sama, menulis, "Opaaaaaaaaaa @t_orasudi_ro. The coolest and happiest dude in the world. Disaat kami semua bete, capek, dan sebel di lokasi, his jokes and smile and laugh makes everything better."

Hannah juga memberikan dukungan bagi Mieke Amalia, yang oleh polisi dipulangkan ke rumah karena tak memiliki dumolid.

"Tetap di Kotak Bahagia ya opaaaaaa. #sayabersamatora #nooneleftbehind," sambung Hannah.

Komedian Indro "Warkop DKI" juga mengunggah foto dirinya bersama Tora Sudiro dan pada keterangan fotonya ia membubuhi, "Salam WARKOP yang selalu kupakai sekarang, itu Tora yang bikin. Sabar dan tetap semangat, Ndro!"

Sementara itu, presenter Ananda Omesh mengunggah lirik lagu "You'll Never Walk Alone" dan menyertakan tagar #SayaBersamaTora.