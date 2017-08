Sang Putri Tanyakan Keberadaan Tora Sudiro, Apa Kata Mieke Amalia?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Kepolisian telah menetapkan Tora Sudiro sebagai tersangka. Tora mengaku jika obat tersebut adalah miliknya seorang.

Sedangkan Mieke Amalia hanya menggunakan saja.

Status kepemilikan itulah yang membuat aktor 44 tahun itu tetap mendekam di kantor polisi dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.



Hal itu membuat sang istri yang dipulangkan oleh pihak kepolisian merasakan sedih yang mendalam.

Melalui akun Instagram miliknya, Mieke mengungkapkan perasaannya.

Tim TribunStyle.com mendapati Mieke yang mengunggah foto bersama Jenaka pada Sabtu (5/8/2017).

Ia pun menceritakan jika Jenaka bertanya dimana sang ayah.

"Bab.. ngga ada kata" yg bisa aku kasih tau ke our little monkey ini.. Aku cuman bisa bilang Bab lagi shooting.. Dia tanya berapa scene lagi? Aku jawab masih banyak.. sambil berharap dan berdoa InsyaAllah "scene" ini ngga akan panjang supaya kamu bisa cepet pulang ya.. yg kuat ya sayang we miss you & we love you BIG MONKEY.. @t_orasudi_ro #sayabersamatora," tulis Mieke pada unggahan.

Menariknya, pada caption yang dituliskan Mieke itu, tertulis tagar #sayabersamatora.

Tak disangka, tagar itu pun langsung mencuat di kolom komentar foto yang diunggah Mieke.