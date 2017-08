Sate Taichan Rumah Makan Ini Usung Bumbu Sambal Pedas

Laporan Wartawan Tribun Lampung Martin Lumban Tobing

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Rumah Makan Sambel Rumah memiliki kuliner unggulan Sate Taichan.

Sate Taichan merupakan sate daging ayam diklaim mengusung sambal pedas.

"Bumbu utama kami hanya bawang putih dan cabai, tidak ada campuran lain".

"Berbeda dengan sate pada umumnya gunakan bumbu kacang. Bagi pecinta makanan pedas, layak mencoba Sate Taichan," ujar Solihin selaku manajer Rumah Makan Sambel Rumah, Minggu (6/8/2017).

Harga Sate Taichan rumah makan berlokasi di Jalan Dr Susilo Nomor 101, Pahoman, Bandar Lampung ini (samping BPOM) imbuhnya, Rp 25 ribu per 10 tusuk plus lontong, tanpa lontong Rp 20 ribu per porsi. (*)