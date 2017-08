Akhirnya Raline Shah Buka Suara soal Jabatannya di AirAsia Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Artis peran Raline Shah akhirnya buka suara soal penunjukannya sebagai komisaris independen PT Indonesia AirAsia.

"Iya saya ikut statement Air Asia aja. Thank you ya," kata Raline saat dijumpai di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2017) sore.

Namun bintang film Surga yang Tak Dirindukan itu tidak menjelaskan banyak hal tentang bagaimana mulanya ia bergabung dengan maskapai penerbangan tersebut.

Meski demikian Raline bersyukur mendapatkan kesempatan berkecimpung di bidang selain dunia seni.

"Alhamdulilah ini kesempatan yang baik untuk saya belajar memberi AirAsia sisi pandang yang lain karena saya dari bidang yang lain juga. Udah itu aja terima kasih," kata Raline sambil berjalan pergi.

Kabar bergabungnya Raline dalam AirAsia Indonesia bermula dari foto yang diunggah oleh bos AirAsia Tony Fernandes dalam akun Instagram-nya, @tonyfernandes, Senin kemarin.

Dalam keterangan foto tersebut ia menulis bahwa AirAsia Indonesia memiliki direktur baru, yakni Raline Shah.

"Our new director in AirAsia Indonesia @ralineshah. Smart creative humble. A real coup readying our company for IPO," tulis Fernandes.