Hamish Daud: Sorry Bukan Sombong, Cari Kerjaan yang Gajinya Paling Gede

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Artis peran dan model Hamish Daud harus pintar memilih dan menerima pekerjaan di Jakarta. Apalagi, selama ini ia tinggal di Bali sebelum memutuskan untuk bekerja di ibukota.

Hamish yang selama ini dikenal sebagai pembawa acara tayangan jalan-jalan mengaku ,bahwa ia lebih memilih untuk mengambil pekerjaan yang bayarannya paling besar.

"Yang gajinya paling gede. Sorry bukan sombong, tapi saya harus realistis. Maksudnya kalau jalan-jalan, capek tapi uangnya sedikit dan dapet proyek di Jakarta tapi lebih besar (gajinya), ya kita harus realistis, karena yang paling mahal adalah waktu kita," papar Hamish ketika dijumpai di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (2/8/2017).

Hamish pun juga bercerita soal kesulitan yang pernah dirasakannya ketika dirinya baru merintis karir di dunia hiburan untuk pertama kali.

"Pernah ada jeda yang enggak ada proyek pas transisi dari arsitek. Tapi waktu itu sempat kasih batas waktu pas pindah ke Jakarta, mulai dari bawah banget. Maksudnya masih belajar ambil risiko pindah dari Bali ke sini dan dijaga oleh orang yang profesional dan mengarahkan Hamish ke right direction," bebernya.

"Itu salah satu yang aku suka dari dulu, aku suka memulai dari nol. Mulai dari ngecat kamar mandi, sampe renov atap rumah di Bali," sambungnya.

Dari kesukaran yang dihadapinya itu, pria yang suka memasak ini memasang target di dalam hidupnya supaya ia bisa menekuni dunia hiburan dengan lebih serius.

"Waktu itu aku pasang target di sini, kalau enggak dapat hasil selama tiga tahun, aku pulang lagi ke Bali. Dua setengah tahun masih kayak biasa aja. And that's what life's all about, you gotta fun with it, challengediri kita sendiri, jangan pernah takut ambil risiko," ucap pemeran filmCritical Eleven ini.

"Masa kita harus... apa ya, kalau kita makan nasi goreng enak kan? Tapi kalau kita harus makan nasi goreng forever, that's boring," pungkasnya.