Perjalanan Karier Raline Shah Hingga Jadi Komisaris Independen AirAsia Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Aktris dan model Raline Shah diangkat sebagai direktur pada unit bisnis maskapai penerbangan berbiaya rendah asal Malaysia,AirAsia Indonesia.

Hal ini diumumkan CEO AirAsia Tony Fernandes. Fernandes mengumumkan pengangkatan Raline melalui akun Instagram pribadinya, Senin (8/8/2017).

Ia mengunggah foto dirinya tengah berpose bersama Raline.

"Our new director in AirAsia Indonesia @ralineshah. Smart creative humble. A real coup readying our company for IPO," tulis Fernandes dalam keterangan fotonya.

Namun, Fernandes tidak menyebutkan posisi apa yangakan diduduki oleh Raline Shah.

Juru bicara AirAsia Indonesia Baskoro Adiwiyono saat dimintai tangapan mengenai pengangkatan Raline Shah, belum memberikan responnya.

Mengutip Wikipedia, Raline Shah lahir di Jakarta, 4 Maret 1984.

Dia merupakan seorang aktris dan model berkebangsaan Indonesia.

Tinggal dan besar di Medan, Raline Shah dikenal ketika menjadi salah satu dari finalis Puteri Indonesia 2008 dan menjadi puteri terfavorit.

Raline dikabarkan menempuh pendidikan tinggi di National University of Singapore (NUS).