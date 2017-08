Hiii . . . 5 Besar Film Horor Wajib Tonton selama 2017, Annabelle Salah Satunya!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kalau kamu suka nonton film ber-genre Horror atau Thriller

Kamu nggak boleh ketinggalan untuk baca daftar lima film yang wajib kamu tonton di tahun 2017 ini.

1. RINGS

Rings

Wah, kalau film yang satu ini nggak usah ditanya lagi

Menampilkan sosok perempuan yang keluar dari TV bernama Sadako, tentu menjadi kesan horor sendiri bagi penontonnya.

Awalnya film ini adalah film Jepang yang kemudian diadaptasi oleh Hollywood.

Sukses di tahun 2002, 2005, Sadako kembali pada awal tahun 2017 untuk menghantui siapapun yang menonton film RINGS

Dengan tagline "FIRST YOU WATCH IT. THEN YOU DIE " menambah parno buat kamu yang menontonnya

2. ANNABELLE 2