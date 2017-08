Tak Disangka, Ternyata Ini Alasan Artis Korea Selalu Tampil Modis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Belum lama ini WINNER tampil sebagai bintang tamu dalam acara SM PowerFM 'Choi Hwa Jung Power'.

Dalam acara tersebut WINNER membicarakan pentingnya fashion bagi para artis YG Entertainmnet.

Menurut Lee Seung Hoon yang merupakan salah satu member WINNER YG sangat mementingkan penampilan dan memintanya untuk mencontoh BIGBANG dalam berpakaian.

Mulai dari pakaian keseharian mereka hingga pakaian saat WINNER melakukan sebuah penampilan di atas panggung.

"Agensi kami sangat modis dan member BIGBANG adalah ikon mode. YG memprioritaskan segala hal yang berhubungan dengan fashion.

Termasuk pakaian santai sehari-hari kami. Mereka bahkan memprioritaskan hal ini saat kami masih menjadi trainee,”

Lee Seung Hoon juga mengungkapkan jika CEO YG sampai rela memberikan kartu kredit pribadinya demi melihat artis asuhannya memiliki gaya yang fashionable.

“CEO kami memberikan kartu kredit perusahaan karena dia ingin kami mengenakan pakaian yang modis," ungkap Lee Seung Hoon.

Jika tidak atau kurang gaya, tentu pihak manajemen akan mencabut kartu kreditnya. Nah lho!

Untungnya, dalam acara tersebut Seung Hoon sedang menjelaskan tentang gaya rambut barunya yang menjadi daya tariknya untuk penggemar dalam comeback terbaru mereka.

"Sebenarnya itu adalah rambut ekstensi, mereka mengikatnya dan kemudian aku memotong rambutku agar terlihat lebih alami. Tapi saat ini, aku telah melepaskan semua rambut ekstensi itu."

Sementara itu, WINNER baru saja membuat comeback dengan album terbaru Our Twenty For dengan dua perilisan dua single sekaligus, 'Love Me Love Me' dan Island.

Ditambah, grup ini juga baru-baru ini berbicara tentang kesulitan syuting video musik di luar dengan cuaca terik dan harapan untuk masa depan mereka. (*)