Kekasihnya Ditangkap Kasus Ganja, Aurelie Moeremans Unggah Video Imut Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi Marcello Tahitoe alias Ello sudah diperiksa polisi terkait kepemilikan ganja sejak kemarin.

Isu yang berhembus, Ello sudah ditangkap sejak empat hari lalu.

Akun instagram Ello dan juga kekasihnya, Aurelie Moeremans, banjir komentar dan pertanyaan tentang kasus yang menjerat penyanyi berbakat itu.

Entah sudah mengetahui penangkapan itu atau belum, tapi sekitar 12 jam lalu, Aurelie Moremans mengunggah sebuah video imut di Instagramnya.

"When someone says I'm cute..." kata Aurelie.

Dalam video itu, Aurelie tampil imut dan cantik hingga membuat para penggemarnya terpukau.

ciawrezanonton: diulang gak bocen

rizalamandara: Gemasnya nyonya ello

albazzarmhmmd: Aiiih ekspresi wajahnya jadi pengen dibawa mimpi

Sebelum Aurelie Moremans mengunggah video tersebut, dia mengunggah sebuah video kue ultang tahun. Yap, Aurelie tercatat lahir pada 8 Agustus 1993.