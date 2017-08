Tembus 10 Besar Forbes Indonesia, Sosok Bos First Travel Anniesa Hasibuan yang Diringkus Polisi

Tribunnews/JEPRIMA

Desainer busana muslim Anniesa Hasibuan saat menggelar konferensi pers sekaligus syukuran untuk persiapan tampil diajang New York Fashion Week di Anniesa Hasibuan Boutique, Bangka, Jakarta Selatan, Senin (29/8/2016). Anniesa akan unjuk gigi di New York Fashion Week (NYFW) Spring/Summer 2017 dengan menampilkan 38 koleksi merupakan pakaian siap pakai (ready to wear) dan 10 koleksi couture dengan tema D'Jakarta yang terinspirasi dari gaya busana penduduk Indonesia, khususnya Jakarta, yang unik dan bervariasi karena penduduk Jakarta berasal dari berbagai suku bangsa.