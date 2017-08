Pose Wajah Kocak, Kecantikan Maudy Ayunda dan Raisa Tetap Dipuji Netizen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tak mengherankan jika Maudy Ayunda pose memesona dengan kecantikannya.

Namun belakangan, artis multitalenta itu menampilkan pose wajah kocak saat berfoto.

Maudy nggak sendirian, ia berpose dengan wajah kocak bareng artis-artis cantik lainnya.

Hal tersebut terlihat pada unggahan Instagram-nya berikut ini.

"Funny faces with the girls last night, at the launch of @toryburch Pacific Place."

Begitulah ungkap Maudy pada keterangan unggahan di atas.

Dalam foto tersebut tampak wanita 22 tahun itu berpose bersama Raisa Andriana, Pevita Pearce hingga Titi Kamal.

Mereka diketahui berpose saat menghadiri peluncuran brand fashion kenamaan dunia di Indonesia.

Komentar pun berdatangan dari para netizen.

@mahriful01: "Nice, cantik semua."

@intanrslnda: "Kumpulan perempuan cantik."

@maddogs48: "Dede Maudy, soalnya paling muda, hehe."

@mhmmadridhoo: "Squad surga dunia."

Foto yang diunggah pada Rabu (9/8/2017) ini telah mendapat 95 ribu likes lebih dari para netizen. (*)