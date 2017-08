(VIDEO) Promo Spesial Kemerdekaan dari Chandra Superstore

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Chandra Superstore Tanjungkarang memberikan promo spesial kemerdekaan untuk konsumen. Di area departement store, ada promo diskon sampai dengan 72% baju anak - anak Osella Kids, Colours in, Pierre Cardin Kids, Sunday Morning. Lalu harga spesial Rp 72 ribu Colours in, Pingu selected item. Popeye harga spesial Rp 72.000 - 129.900 khusus kaos dan polo merah putih.

"Busana wanita Triset casual harga spesial mulai dari Rp 99.900, Sahara, Stamp harga spesial mulai dari Rp 72.000. Diskon up to 72% Novel Mice, Graphis, Simplicity dan Osella Ladies. Heath harga spesial Rp 72.000, 3H beli 1 Rp 45.000, beli 2 Rp 72.000," jelas Staf Promosi Chandra Apriati.

Koleksi busana pria (man shirt) juga diskon, Osella man, Arnet, Walrus diskon up to 72%. DF kaus harga spesial Rp 72.000, H&R diskon 75% dan Red cliff harga spesial Rp 79.900 - 135.000, berlaku sampa 13 Agustus 2017. (ana)