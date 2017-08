Bocoran Sutradara, Conjuring 3 akan Terjadi Pada Tahun Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kesuksesan yang diraih oleh The Conjuring 2 membuka kesempatan kalau cerita ini akan dilanjutkan dalam The Conjuring 3. Terlebih masih banyak kasus nyata yang pernah ditangani oleh pasangan Warren.

James Wan, sutradara The Conjuring 2 sendiri sudah membocorkan kalau tim produksi tengah menyortir lagi cerita-cerita yang dialami pasangan Warren untuk kemudian dipilih mana yang pas untuk diangkat ke dalam film.

Di salah satu interview, James Wan membocorkan, "The Warrens punya banyak cerita jadi aku rasa, jika kami beruntung untuk menceritakan kisah lainnya, ada banyak kisah yang bisa kami olah. Aku punya beberapa ide spesifik, tapi aku enggak mau bilang. Tapi, aku akan membocorkan, kalau The Conjuring 1 dan 2 terjadi tahun 1970, jadi aku rasa The Conjuring 3 terjadi di tahun 1980an."