Bukannya Mengajar Mengaji, Guru Ini Malah Lakukan Tindakan seperti Ini di Musala

Laporan Reporter Tribun Lampung Muhammad Heriza

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMSEL - Petugas Polsek Tanjungan mengamankan Boiran (26), guru Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan (Lamsel), Jumat (11/08), dini hari, sekitar pukul 01.00 Wib.

Boiran diduga sebagai pelaku pencabulan. Korban tiada lain para santri yang tinggal satu desa dengannya.

Kapolsek Tanjungan Ajun Komisaris Hendy Prabowo melalui Kanitreskrim Ipda Yopi Haryadi mengatakan, pelaku nyaris diamuk warga setempat.

"Beruntung dibantu pamong desa setempat, Boiran berhasil diamankan dan langsung digelandang ke Mapolsek," ujar Yopu, Sabtu (12/8).

Menurut Yopi, total santri yang sudah jadi korban pelampiasan pelaku berjumlah lima orang. Mereka adalah anak perempuan dengan rata-rata masih di bawah umur.

Antara lain DW (11), AN (10), AG (5), IN (7), AN (12).

Akibat perbuatnya, tersangka dijerat pasal 81 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana hukuman 15 tahun penjara.

Boiran (Tribun Lampung/M Heriza)

Terungkap

Kasus pencabulan itu terungkap setelah salah satu korban bercerita kepada orangtuanya.