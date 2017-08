Romantis Banget, Ini Kejutan Celine Evangelista di Hari Ulang Tahun Suaminya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jumat (11/8/2017) artis ganteng Stefan William tengah merayakan ulang tahunnya.

Di usianya yang genap 24 tahun, kebahagiaan Stefan semakin lengkap karena sang istri tengah mengandung buah cinta mereka.

Stefan dan Celline menikah pada tahun akhir tahun 2016 silam.

Sebagai seorang istri, tentu Celline tak lupa memberikan kejutan di hari ulang tahun sang suami.

Seperti dilansir Grid.ID dari akun Instagram Celline Evangelista, Jumat (11/8/2017).

Dirinya memberikan sebuah kejutan untuk ulang tahun sang suami.

Ibu dua anak tersebut memberikan sebuket bunga berwarna biru putih untuk Stefan.

Tak lupa Celline pun mendoakan agar sang suami selalu menjadi yang terbaik.

"Selamat Ulang Tahun suami Ganteng,Suami yg baik,Suami yg penyayang dan Sabar segala doa terbaik buat daddy.. selalu jd Daddy terhebat buat Anak2 dan Suami yg luar biasa buat aku we love you dad..Doa aku&anak2 selalu setiap hari menyertai daddy @stefannwilliam," tulis Celline.

@fazaismyname, "Selamat ulang tahun ya ka stefen semoga panjang umur sehat selalu dan diberkati tuhan."

@rachma_faticka_dinda, "HBD kak @stefannwilliam .. Semoga sehat selalu dan bisa bersama selalu dengan keluarga.."

@yanahmaret, "Selamat ulang tahun kak stefanwilliam semoga makin jaya, makin sukses dan jadi suami terhebat Buat keluarganya wish you all the Best #fanssejati."

@hutapeasanty, "Hbd buat ka @stefannwilliam ,,langgeng selamanya sama ka @celine_evangelista ...god bless your family." (*)