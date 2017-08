Serupa Tapi Tak Sama, Ini Bedanya Tarantula dengan Laba-laba

Laporan Reporter Tribun Lampung Ferika O Romanto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG- Ketua ExTE Lampung, Gery Feliandra mengatakan, secara fisik tarantula serupa dengan laba-laba, tapi keduanya berbeda. Perbedaan umumnya, tarantula memiliki ukuran cukup besar (4-35 cm), berbulu lebat, berkaki delapan, dan hidup pada habitat yang cenderung lembab.



“Berdasarkan sebarannya tarantula dibagi dua, yakni tarantula new world dan old world. Bedanya, yang new world tidak terlalu agresif, dan berbisa (venom) rendah. Sebaliknya yang old world, cenderung agresif, venom (medium-high), dan berlari cepat,” jelas Gery.



“Untuk jenis new world, umumnya mudah ditemui di wilayah benua Amerika. Sedangkan untuk jenis tarantula old world, sebaran umumnya di benua Afrika dan Asia. Artinya, hewan eksotis nan unik punya habitat yang universal,” sambungnya menjelaskan.



Membuat tarantula menarik dan layak untuk dipelihara, kata Gery, karena hewan ini memiliki tampilan fisik yang cantik (varian warna beragam), unik, mudah dipelihara, dan bisa menjadi investasi jangka panjang. Soal venom (bisa-nya), tidak sampai menyebabkan kematian.(fer)