Indah Permatasari Target Menikah Muda Bila Sudah Tidak Laku Lagi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PALMERAH - Bakat akting bintang film dan sinetron Indah Permatasari (20) membuat dirinya terlibat di beberapa film besar di Indonesia.

Terbukti, film 'Tak Kenal Maka Tak Sayang', '7 Hari Menembus Waktu', 'Pesantren Impian', 'Rudy Habibie', hingga 'Athirah' pun berhasil ia bintangi.

Tidak hanya itu, dara manis kelahiran Makassar 16 Mei 1997 ini juga pernah membintangi sinetron Cinta Fitri, Aladdin, Putri Duyung, Rahasia Aura, Duyung, hingga go BMX selama berkarir sembilan tahun belakangan ini.

Indah menegaskan jika ia sudah tidak laku lagi di dunia akting, dirinya akan fokus menjadi ibu rumah tangga, untuk mengurusi suami, anak, dan keluarganya.

"Kalau enggak laku lagi, nikah dong. Aku mau jadi ibu dan istri yang baik buat anak-anak dan suami. Buat membangun anak-anak yang cerdas dan soleh serta solehah, gitu aja," kata Indah Permatasari kepada Warta Kota beberapa waktu lalu.

Namun, Indah mengaku tidak memiliki kekasih hingga saat ini. Dikarenakan ia sedang fokus meniti karirnya di dunia akting, yang sudah ia cita-citakan sejak kecil.

"Calonnya kayaknya masih on the way," ucapnya seraya tertawa.

Karena ingin menjadi istri yang baik dan mengurusi keluarga kecilnya nanti, Indah mengaku ingin sekali menikah muda dan mentargetkan dirinya sudah melepas status lajang, di usia 23 tahun.

"Enggak nargetin kapan untuk nikah. Yang penting enggak jauh dan enggak tua banget," ungkapnya.

"Apalagi perempuan, aku gamau jauh-jauh usianya dari anak. Mungkin 23-25 lah," sambungnya.

Lanjut Indah, ia tidak mau menikah di usia 28 tahun. Dikarenakan usia tersebut sudah terbilang cukup tua untuk menikah.

"Kalau 28-30 udah terlalu tua buat perempuan. Laki-laki kan semakin tua semakin karismatik. Perempuan kan punya monopause dan harus dipikirin lagi," ujar Indah Permatasari. (Arie Puji Waluyo/ARI)