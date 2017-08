Liga Inggris Manchester United Vs West Ham: Waspada Chicharito

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Manchester United akan memulai pertandingan Liga Inggris musim 2017-2018 nanti malam, Minggu (13/8/2017), dengan menjamu West Ham United di Stadion Old Trafford.

Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, percaya bahwa timnya akan mampu berbicara banyak di kompetisi musim ini.

Setelah mengamankan tanda tangan Romelu Lukaku, Nemanja Matic, dan Victor Lindelof, pelatih asal Portugal itu menjadi lebih percaya diri.

"Dengan pemain-pemain baru itu, saya akan memulai musim dengan optimisme dan antusiasme luar biasa," ucapnya.

"Kami sudah tidak sabar bermain di Liga Champions dan menantang tim-tim besar. Kami sangat bersemangat," kata Jose Mourinho seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

Dibeli seharga 75 juta pounds dari Everton, Lukaku diharapkan dapat menjadi ujung tombak yang tajam dan berbahaya.

Sementara itu, Nemanja Matic diproyeksikan mengisi posisi gelandang bertahan yang melapisi lini belakang dan memberi kenyamanan bagi Paul Pogba untuk berkreasi.

Meski sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi, Manchester United perlu mewaspadai kekuatan West Ham United.

Skuad besutan Slaven Bilic itu mempunyai pemain andalan yang baru didatangkan dan merupakan eks pemain Setan Merah, Javier "Chicharito" Hernandez.

Chicharito tentu sudah sangat akrab dengan permainan Manchester United dan juga atmosfer di Stadion Old Trafford.

Chicharito diprediksi dapat menjadi "joker" bagi West Ham United dalam mengalahkan Manchester United.

Dipuji bermanuver cerdas di bursa transfer, West Ham sejauh ini telah mendatangkan empat pemain yang telah terbukti kapasitasnya, yakni Pablo Zabaleta, Joe Hart, Marko Arnautovic, dan Javier Hernandez.