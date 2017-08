New Honda CBR250RR Special Edition Hanya Tersedia 100 Unit se-Indonesia

Laporan Wartawan Tribun Lampung Martin Lumban Tobing

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan New Honda CBR250RR Special Edition bertema The Art of Kabuki.

Tampilan edisi spesial tersebut terdapat pada shock absorber berwarna hitam, frame berwarna merah, rim wheel asimetri yakni rim wheel depan berwarna hitam dan rim wheel belakang berwarna putih dan rear seat cowl putih.

Marketing Director AHM Thomas Wijaya menjelaskan, penyematan tampilan khas The Art of Kabuki diharapkan akan menyuguhkan kebanggaan baru yang khas bagi pemiliknya.

Ia optimistis motor sport edisi khusus tersebut semakin meningkatan ikatan emosional pemilik kendaraan dengan motor favoritnya.

"Saat ini kami menyiapkan New Honda CBR250RR Special Edition sebanyak 100 unit yang dapat segera dipesan di diler Wing Honda," ujar Thomas dalam rilis diterima Tribun, Minggu (13/8/2017). (*)