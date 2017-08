Istri Novel Baswedan Kirim Surat untuk Bertemu Jokowi

Istri penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Rina Emilda mengikuti aksi peringatan 100 hari penyerangan Novel. Aksi yang diikuti banyak pegawai KPK tersebut digelar di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Kamis (20/7/2017)(Kompas.com/Robertus Belarminus)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Rina Emilda, istri dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, sudah menyerahkan surat permohonan untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Surat tersebut sudah disampaikan oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Dan, beliau menyampaikan akan melaporkan kepada Presiden terkait permohonan Mbak Emil tersebut," kata Dahnil kepada Kompas.com, Senin (14/7/2017).

Dahnil berharap Presiden bersedia menerima Emil untuk mendengarkan beberapa pandangan dan informasi langsung dari anggota keluarga Novel Baswedan, serta bisa memahami kondisi kebatinan seorang istri dan Ibu.

"Di mana suami dan ayah dari anak-anaknya, yakni Novel Baswedan, yang berjuang untuk melawan korupsi bagi kepentingan negara, selalu terancam hidupnya," ucap Dahnil.

Dahnil berharap, setelah bertemu dengan Emil nanti, Presiden bisa mengambil keputusan dalam upaya menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap Novel.

Salah satunya yakni dengan membentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengusut kasus ini.

Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal sejak 11 April lalu. Namun hingga kini, pihak kepolisian belum juga menangkap penyerang Novel. Rencananya, hari ini pihak kepolisian akam meminta keterangan Novel yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit di Singapura.