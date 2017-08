Timnas Indonesia Vs Thailand, Ini Jadwal Siaran Langsung SEA Games

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Tim nasional Indonesia akan memulai kiprahnya di cabang sepak bola SEA Games 2017 mulai, Selasa (15/8/2017)

Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina, dan Timor Leste.

Thailand akan menjadi lawan Indonesia pada pertandingan pertama. Laga ini akan dimainkan pada Selasa sore pukul 15.00 WIB dan disiarkan langsung di TVRI dan SCTV.

Cabang sepak bola sendiri sudah dimulai sejak Senin (14/8/2017). Pada pertandingan Grup A kemarin, Myanmar menang 2-0 atas Singapura dan Malaysia menang 2-1 atas Brunei.

Sepak bola menjadi salah satu cabang yang dimainkan sebelum upacara pembukaan. Adapun pembukaan SEA Games akan dilangsungkan pada Sabtu (19/8/2017).

Berikut adalah jadwal timnas sepak bola di SEA Games 2017:

15/8/2017 - Indonesia vs Thailand (15.00 WIB)

17/8/2017 - Indonesia vs Filipina (19.45 WIB)

20/8/2017 - Timor Leste vs Indonesia (15.00 WIB)

22/8/2017 - Vietnam vs Indonesia (19.45 WIB)

24/8/2017 - Indonesia vs Kamboja (15.00 WIB)