Besok, Kodim 0427 WK Gelar Doa Bersama 171717

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - HUT Kemerdekaan RI Ke-72 Tahun 2017 dapat dijadikan momentum untuk menyatukan masyarakat dari berbagai suku, ras, budaya, bahasa, agama untuk menjadi bangsa yang satu yaitu Bangsa Indonesia.

Dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-72 Tahun 2017 tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menggagas aksi 171717 dengan tema “‘Indonesia Lebih Kasih Sayang” dengan kegiatan Doa Bersama di seluruh Markas TNI di Indonesia yang diikuti oleh seluruh Prajurit TNI, pemuka masing-masing agama dan seluruh Komponen Masyarakat.

Kodim 0427/Way Kanan menggelar Murojaah & Doa Bersama pada Kamis 17 Agustus 2017 pukul 17.00 WIB, acara Murojaah & Doa Bersama atau kegiatan yang disebut Aksi 171717 digelar di tiga tempat yang berbeda yaitu untuk agama Islam bertempat di Aula Kodim 0427/WK dengan menghadirkan para Hafidz Al Qur’an, untuk agama Kristen bertempat di Gereja Katolik Keluarga Kudus Kecamatan Baradatu dan agama Hindu di Pura Kayangan Kampung Bali Sadhar Kecamatan Banjit.

"Kegiatan yang akan diikuti oleh kurang lebih 1.000 orang dari agama Islam, Kristen dan Hindu, 10 orang diantaranya merupakan Hafidz Al Qur’an dari Kec. Baradatu yang akan dihadirkan di Kodim 0427/WK untuk mendukung kelancaran kegiatan Murojaah & Doa Bersama 171717," kata Dandim 0427 Waykanan, Letkol Inf. Uchi Chambayong, Rabu (16/8)

Komponen lain yang akan turut serta dalam kegiatan tersebut yaitu Prajurit Kodim 0427/WK dan Persit, Anggota Polres Way Kanan, FKUB Kabupaten Way Kanan, Satpol PP Kab. Way Kanan, Jama’ah Taklim dan Santri Ponpes, Jama’ah Kristen Katolik, Jama’ah Hindu dan masyarakat umum.

Uchi menjelaskan tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut yaitu seluruh komponen bangsa Indonesia paham tentang kebersamaan, saling mempercayai dan saling menyayangi terhadap antar umat beragama, terwujudnya keharmonisan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan nilai juang dan kerukunan antar umat beragama dan seluruh komponen masyarakat agar memiliki rasa cinta tanah air, mempererat persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia‎. (ang)