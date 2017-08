Adik Tsania Marwa Jadi Anggota Paskibraka DKI 2017, Ini 5 Fakta Menarik tentang Ghina Raihanah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Anggota keluarga dari pesinetron Tsania Marwa ternyata ada yang ikutan Paskibraka, loh.

Yup, dia adalah adik dari Tsania yang bernama Ghina Raihanah Tadjoedin.

Hal ini diketahui lewat unggahan pada akun Instagram Tsania berikut ini.

"Proud of you my sister @ghinarai," ungkap Tsania pada keterangan unggahan di atas.

Dalam foto di atas tampak Ghina bersalaman dengan Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta dalam upacara pengukuhan Paskibraka DKI Jakarta 2017.

Banyak fakta menarik tentang adik cantik Tsania Marwa ini.

Penasaran apa saja?

Ini dia 5 fakta Ghina Raihanah yang perlu kamu tahu.

1. SMA 65 Jakarta

Ghina bersekolah di SMA Negeri 65 Jakarta.