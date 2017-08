SEA Games 2017- Geger Postingan Ezra Walian Jelang Laga Indonesia Vs Timor Leste

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ezra Walian mengunggah foto selebrasi gol Sadil Ramdani di instagram pribadinya. Foto itu menggambarkan aksi selebrasi hormat ke arah suporter timnas U-22 Indonesia yang mengibarkan bendera Merah Putih.

Pemain yang pernah trial di West Ham United itu mengunggah foto selebrasi tersebut setelah Indonesia menaklukkan Filipina dengan skor 3-0.

Meskipun tak mencetak gol, Ezra Walian terlibat dalam dua gol timnas U-22 Indonesia ke gawang Filipina.

Sementara itu, gol timnas U-22 Indonesia dicetak melalui tendangan Septian David Maulana, Muhammad Hargianto, dan Sadil Ramdani.

Kemenangan atas Filipina membuat Ezra Walian bangga, ia menyampaikan rasa bangga dan senangnya dalam keterangan foto yang diunggahnya.

I'm so proud of the team and very happy with the result yesterday.

Now we focus and prepare for Timor Leste.

"Nothing can stop us until we choose to be stopped." Watch the video about my recovery and how I chose not to be stopped so I can be part of this amazing team at the Sea Games.

Unggahan foto Ezra Walian mendapat komentar dari warganet.