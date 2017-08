Dua Pekan Polisi Amankan Lima Tersangka Penyalahgunaan Narkoba

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - ‎Anggota satuan narkoba Polres Lampung Utara mengamankan lima orang tersangka penyalahgunaan narkoba, dalam kurun waktu 14 hari. Seorang diantaranya merupakan target operasi anti narkoba.

Kapolres Lampung Utara, Ajun Komisaris Besar Esmed Eryadi mengatakan tersangka yang terakhir kali diamankan empat orang tersangka berinisial ME (41), RS (21), LS (23), dan ST (21) tahun. Tersangka ME, warga Jalan Raden Intan Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, RS warga Jalan Soekarno Hatta, Perumahan Kantor DPRD Kabupaten Lampung Utara sedangkan LS adalah warga Simpang Alang-alang Desa Talang Sebaris Kecamatan Sungkai Selatan, Lampung Utara, dan ST berdomisili di Menggala, Jalur 2 Pemda Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang.‎ "Mereka yang diamankan bukan TO dari operasi antik," jelas Kapolres.

Esmed menerangkan penangkapan dilakukan oleh tim opsnal Satresnarkoba Polres Lampung Utara di Ruang Rapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Utara.

Esmed Eryadi, mengatakan keempat orang tersangka itu seorang orang diantaranya adalah pengedar (ME) dan dua orang lainnya pemakai yaitu LS dan ST.‎ Serta seorang lagi kurir (RS).

“Empat orang tersangka narkoba ini 2 orangnya sebagai pengedar dan 2 orang pemakai, mereka ditangkap dengan TKP Ruang Rapat Komisi 3 Kantor DPRD Kabupaten Lampung Utara, Minggu (20/8/2017) sekira pukul 17.00 WIB,” katanya, saat ekspose hasil Ops Antik dimapolres Lampura, Senin (21/8).

Penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat dan penyelidikan oleh anggota selama 2 bulan terakhir maka pada hari Minggu 20 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang pada saat itu berada di Ruang Rapat Komisi III Kantor DPRD Lampung Utara.

Dari keempatnya, polisi menyita 3 paket sedang sabu, 10 paket kecil sabu, 1 paket kecil sisa pakai sabu, 1 buah timbangan digital, 1 bundel plastik klip, 4 unit HP, 1 buah bong, 2 buah centong, 1 buah pirex, 6 korek api gas, 1 buah slasiban, 1 buah lempengan alumunium dan uang tunai sebesar Rp233.000.

“Sementara tersangka berikut barang bukti sudah diamankan di Satresnarkoba Polres Lampung Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.

Esmed mengatakan dari keempatnya seorang diantaranya berstatus sebagai PNS di salah satu kecamatan di Lampung Utara.

Selain keempatnya, polisi juga mengamankan seorang TO dari Ops Antik. Tersangka yang diamankan Hendri Saputra (33) yang beralamat desa pagar kecamatan blambangan pagar, Lampung Utara (TO Ops Antik II Krakatau) Tersangka diamankan pada Kamis (10/8)

Dari rumah Hendri, polisi mendapati barang bukti sebanyak 5 (lima) paket shabu ukuran kecil, 4 (empat) korek api gas; 2 (dua) bundel plastik klip; 1 (satu) buah gunting; 3 (tiga) buah centong; 2 (dua) unit HP; 1 (satu) buah jarum; 2 (dua) buah pirex; 1 (satu) buah bong‎. (ang).