Ini Deretan Artis yang Menunggak Pajak, No 2 yang Suka Pamer di Instagram?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinas Pajak dan Retribusi DKI Jakarta bakal menindak tegas para artis yang menunggak pajak mobil mewah.

Rumah mereka akan didatangi dan dipaksa membayar. Jika tidak mau membayar, maka mobil mewahnya bakal dikandangkan.

"Kalau tunggakan pajak mobil mewahnya sudah lebih dari tiga tahun, kami kandangkan apabila tak mau bayar," ujar Kepala Dinas Pajak dan Retribusi DKI Jakarta Edi Sumantri, Senin (21/8/2017).



Beberapa artis yang masuk daftar penunggak pajak dan bakal ditindak antara lain RA, SYH, RF, DC, dan GM.

Koleksi Mobil Mewah

Raffi Ahmad satu dari banyak artis Tanah Air yang mengoleksi mobil mewah. Di antaranya ia pernah memeiliki Lamborghini, Rolls Royce, Chevrolet Camaro Bumblebee dan lainnya.

Teranyar suami Nagita Slavina ini diketahui menambah koleksi mobil mewahnya.

Ayah Rafathar ini memboyong supercar Koenigsegg CCX, yang dibanderol sekitar Rp 64 miliar.

Akun instagram @faishal_harahap menulis status: 'Swedish Beast The one and only in Indonesia #koenigseggccx #festivalofspeed.

Sedangkan akun @taliplastik menulis status soal mobil ini: