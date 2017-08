Ini Kebiasaan Raisa di Belakang Panggung yang Bikin Netizen Makin Suka

TRIBUNLAMPUNG.CO,ID - Raisa Andriana tidak pernah lepas dari sorotan publik sejak namanya melambung lewat singlenya berjudul 'Serba Salah'.

Segala hal tentang Raisa mulai dari karier hingga kehidupan pribadinya kerap membuat publik penasaran.

Tingkah laku calon istri Hamish Daud itu bahkan jauh dari kesan negatif.

Kebiasaan Raisa di belakang panggung pun juga ternyata tidak jauh berbeda dari yang kerap ditampilkannya di depan publik.

Salah satu orang terdekat Raisa, yakni makeup artist Bubah Alfian pun membongkar kebiasaan penyanyi bersuara merdua itu yang bikin kamu semakin mengidolakannya.

Bubah mengunggah foto kebersamaannya dengan Raisa lewat keterangan yang menyebut penyanyi berusia 26 tahun ini merupakan sosok yang luar biasa.

"My Sis @raisa6690, almost 5 years jadi mua-nya Yaya. She's super nice person,baik dan makin hari makin cantik," tulis Bubah Alfian.

Bubah Alfian mengunggah foto kebersamaannya dengan Raisa (Instagram.com/bubahalfian)

Bukan cuma itu, Bubah Alfian juga mengungkapkan kebiasaan Raisa yang ternyata selalu menyempatkan diri beribadah meski disibukkan dengan jadwal manggungnya.

"Rajin beribadah, inget banget,dulu jam 17.30 wib mau mulai makeup, tp dia nyempetin buat Salat dulu," tulis Bubah.

"Padahal show jam 19.00 wib dan jarak tempat make up dan lokasi nyanyi bbrp kilometer, sukses dan bahagia selalu yaa Sis,thanks for everything Sis," lanjutnya.