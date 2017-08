All New Honda CBR250RR Dominasi Penjualan AHM di GIIAS 2017

All New Honda CBR250RR menjadi motor Honda yang paling banyak dipesan konsumen dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - All New Honda CBR250RR menjadi motor Honda yang paling banyak dipesan konsumen dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017. Versi Special Edition yang mengusung tema the Art of Kabuki juga menjadi primadona pada ajang pameran ini.

Menutup 10 hari rangkaian pameran otomotif akbar GIIAS 2017, PT Astra Honda Motor (AHM) yang memiliki booth di Hall 10A ICE BSD City, Tangerang, berhasil mencetak penjualan sebanyak 184 unit sepeda motor Honda. All New Honda CBR250RR menyumbangkan 64 unit atau 35% terhadap total penjualan Honda pada pameran ini.

Sementara itu, meski baru saja diluncurkan pertama kali di gelaran GIIAS 2017, All New Honda CBR250RR Special Edition langsung menjadi magnet yang memikat para pengunjung dengan membukukan angka penjualan sebanyak 32 unit.

Deputy General Manager Sales Division AHM Ignatius Didi Kwok mengatakan, sejak hari pertama diperkenalkan, booth AHM langsung ramai dikunjungi pengunjung GIIAS yang penasaran dengan desain terbaru All New Honda CBR250RR Special Edition yang tampil dengan tema The Art of Kabuki.

“Kami senang pilihan terbaru All New Honda CBR250RR Special Edition dapat sejalan dengan minat pecinta motor sport saat ini dan berhasil membukukan penjualan tinggi. Terima kasih juga untuk pengunjung GIIAS yang telah menjatuhkan pilihannya membeli jajaran motor bigbike dan premium Honda yang kami hadirkan di pameran ini,” ujarnya dalam rilis, Senin (21/8).

Untuk diketahui, desain terbaru motor supersport produksi anak bangsa All New Honda CBR250RR Special Edition juga disertai dengan goresan khas yang menggambarkan peta Indonesia. Edisi khusus ini hadir untuk merayakan satu tahun kehadiran All New Honda CBR250RR dengan filosofi “Total Control”.

All New Honda CBR250RR Special Edition hadir dengan tema ikonik Kabuki melalui tampilan spesial yakni shock absorber berwarna hitam, frame berwarna merah, rim wheel asimetri yakni rim wheel depan berwarna hitam dan rim wheel belakang berwarna putih dan rear seat cowl putih. (ana/*)