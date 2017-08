Mike Lewis Ungkap Perasaan Usai Liburan Bareng Tamara Bleszynski

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurul Hanna

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Jumat (18/8/2017) lalu, artis peran Mike Lewis menyempatkan diri berlibur bersama mantan istrinya, Tamara Bleszynski.

Kendati hanya satu hari waktu liburan mereka, Mike mengaku bahagia lantaran kedua anaknya Teuku Rassya dan Kenzou bisa ikut serta.

"Liburan kemarin mendadak. Kebetulan kemarin kami semua ada waktu di situ, Tamara juga ada, we are very lucky to have anyone there," kata Mike Lewis ditemui di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2017).

Mike pun mengungkapkan rasa bahagianya bisa berlibur bersama sang istri.

Bahkan, pria kelahiran Tokyo, Jepang 35 tahun yang lalu itu menyebut liburannya merupakan momen yang bahagia.

Terlebih, ia dapat menyaksikan kedua putranya, Teuku Rassya dan Kenzou menghabiskan waktu bersama.

"Momennya bahagia, nice moment. Bahagia, karena ya seperti kalian bilang, jarang kita semua kumpul di satu tempat. Dan senang kalau saya bisa lihat Kenzo dan Rassya dekat. Mamanya juga senang, sayanya juga ada (saat mereka liburan)," kata Mike seraya tersenyum.

Saat tengah berlibur, Mike juga tak lupa memamerkan momen bahagianya lewat akun Instagramnya, @mike_lewis.

Ia juga menuliskan kutipan untuk mewakili perasaan bahagianya tersebut.

Bahkan, Mike memuji Tamara sebagai ibu yang hebat.

"Sedikit waktu keluarga di Bali. Terima kasih Tamz sudah menjadi ibu yang hebat. Terima kasih Rassya sudah menjadi kakak yang baik.. Dan Kenzou.. Terima kasih sudah menjadi anak terbaik yang pernah aku punya," ungkap Mike Lewis.