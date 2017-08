The Body Shop Beri Diskon Hingga 50 Persen

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Outlet The Body Shop yang berada di lantai 1 Mal Boemi Kedaton saat ini tengah memberikan promo terbaik untuk konsumen yang sedang mencari produk perawatan tubuh secara menyeluruh.

Manager The Body Shop Mal Boemi Kedaton Bandung Sutejo mengatakan, promo tersebut adalah diskon up to 50% untuk beragam produk pilihan (selected product) di Body Shop. Seperti di antaranya adalah produk make - up, fragrance, body care, skin care dan lain - lain.

"Promo ini berlaku sampai dengan tanggal 6 September 2017 mendatang. Penawaran ini juga sekaligus dalam rangka merayakan Anniversary The Body Shop yang ke - 25," jelasnya kepada Tribun, Jumat (18/8).

Bandung menambahkan, The Body Shop adalah produk kosmetik asal Inggris yang memiliki beragam produk "head to toe" bagi laki - laki dan perempuan, dengan kandungan bahan dasar 100% vegetarian, sehingga sangat aman digunakan.

The Body Shop juga merupakan merek kecantikan internasional pertama yang berkampanye melawan praktik pengujian hewan di bidang kosmetik sejak tahun 1989.

The Body Shop mengajak seluruh kustomer untuk ikut menandatangani petisi kampanye global Forever Against Animal Testing yang bertujuan untuk mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengeluarkan sebuah konvensi internasional pelarangan pengujian kosmetik pada hewan. (ana)