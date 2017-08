Dihujani Kritikan, Adakah yang Salah dengan Video Berbikini 4 Finalis Putri Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Rekaman video yang diunggah empat besar finalis Puteri Indonesia 2017 tengah ramai diperbincangkan netizen.

Alasannya, dalam video itu, keempat finalis--Bunga Jelitha, Kevin Liliana, Karina Nadila dan Dea Rizkita--mengenakan busana bikini yang seksi.

Oleh keempat finalis tersebut, video tersebut diunggah ke akun jejaring sosial Instagram mereka masing-masing.

Adegan dalam video tersebut diambil dengan berbagai latar belakang, sebut saja pantai dan kolam renang.

Video tersebut menunjukkan sensualitas dan keseksian dari masing-masing finalis dengan mengenakan bikini seksi.

“Behind The Scene Photoshoot TOP 4 Puteri Indonesia 2017 @bungajelitha21 @kevinlln @karinadila8921 @dearizkita,” tulis Bunga Jelitha sebagai keterangan video yang diunggahnya.

Dea Rizkita juga mengunggah video tersebut ke akun Instagram miliknya, @dearizkita.

Namun, dalam unggahan ini, Dea memberikan keterangan terkait video tersebut dan seolah mengajak netizen untuk tidak melihat rekaman itu hanya dari satu sisi.

"Being Miss Grand Indonesia 2017 @missgrandinternational , is my step to become a 'Global Player' in the world scene. Being a Global Player requires a wider and mature point of view. Being a Global Player means having a global mindset. Seeing something not only from one side. I must see something from a global perspective. If we have one frequency, I believe you have same perspective like me!" tulis akun @dearizkita.

(Menjadi Miss Grand Indonesia 2017 adalah langkah saya untuk menjadi 'pemain global' di tingkat dunia. Untuk menjadi 'pemain global', dibutuhkan pandangan yang luas dan dewasa. Menjadi 'pemain global' berarti harus memiliki pandangan global. Melihat sesuatu tidak hanya dari satu sisi. Saya mesti melihat sesuatu dari pandangan global. Jika kita memiliki satu visi, maka saya percaya Anda memiliki satu perspektif seperti saya--RED)