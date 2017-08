(VIDEO) Program Sharp Konten Kemerdekaan di Chandra

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chandra Superstore Tanjungkarang selalu memberikan promo terbaik. Salah satunya melalui program Sharp Koten Kemerdekaan periode 21 Agustus - 3 September 2017.

Staf Promosi Chandra Afrida mengatakan, dalam program ini, belanja produk Sharp ada banjir hadiah grand prize, harga spesial, belanja murah, games, buy one get one free, free voucher belanja Chandra dan lainnya. Ada juga diskon 50% untuk Services periode 28 - 30 Agustus 2017.

Ia menambahkan, jangan lewatkan Promo Jusami Ultra Teh Kotak 300ml promo Rp 1.800 maksimal 6 pieces, minyak Fortune refill 2 liter Rp 22.700, minyak Sania refill 2 liter Rp 22.900 dan minyak Filma refill 2 liter Rp 23.900 maksimal 2 pieces.

"Daging juga diberi promo, dada ayam fillet promo Rp 60.900/kilogram dan ayam giling Rp 59.900/kilogram. Nissin Mikuya Ramen Jya-Jya, Kari Jepang,Torikara 120gr diskon 30%, Love Juice all variant 300ml diskon 30%, Cedea steamboat set 300gr diskon 20% dan Dutch Mill 180ml all variant Beli 2 gratis 1 sampai 30 Agustus 2017," ujarnya. (ana)