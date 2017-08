Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - YTH MUI Lampung. Saya mau tanya dari sekian banyak doa dalam agama Islam, apa keutamaan doa nurbuat? Terima kasih atas penjelasannya.

Diberi Keselamatan dan Dijaga Keluarga

Banyak sekali keutamaan doa Nurbuat, diantaranya adalah sebagaimana yang disampaikan KH. Ahmadi al Kencongi dalam kitab Samsul A'imah, "Ketika doa Nurbuat tersebut dibaca secara Istiqomah setiap hari minimal satu kali, maka Allah akan mengabulkan semua hajatnya, mengampuni semua dosa-dosanya, dan orang yang membaca tersebut akan diberi keselamatan, dijaga keluarganya, disenangi semua orang, dimudahkan rizqinya, keluarganya diberi ketentraman (keluarga yang sakinah mawadah warrohmah).

Jalaluddin as Suyuti dalam kitab Jami'ul Ahadits menjelaskan: "Nabi SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyuruh Nabi SAW untuk membaca doa (yang oleh ulama disebut dengan doa nurbuat), kemudian Nabi SAW membaca doa tersebut, dan setelah itu cucu kesayangan beliau Hasan dan Husain langsung dapat berdiri dan bermain di sekitar Nabi SAW".

KH. MUNAWIR

Ketua Komisi Fatwa MUI Lampung