Bebe Rexha: Mereka Bilang Selesaikan Hari Ini, Saya bilang Tidak, Dua Minggu Lagi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Bebe Rexha (27) memang senang menulis lagu. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sederet musisi papan atas.

Dia pernah menciptakan lagu untuk G-Eazy, Rihanna, Eminem, Cash Cash, Nikki Minaj, hingga Selena Gomez.

Namun baginya, menulis lagu tidak selalu mudah. Kadangkala, ia menghadapi berbagai tantangan dalam melakukan passion-nya ini.

“Hal paling menantang ketika saya menulis lagu adalah ketika saya tidak berhati-hati. Juga, menjadi orang yang tak terlalu banyak berpikir,” terang Bebe ketika dijumpai Kompas.com di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017).

“Ketika Anda menulis apa pun, saya pikir Anda mulai berpikir terlalu banyak, seperti apakah ini terlalu bagus, apalah ini bagus dan Anda tidak membiarkan pikiran itu berlalu begitu saja. Itu adalah hal terburuk,” tambahnya.

Bagi mantan bokalis band Black Card ini, terlalu banyak berpikir justru bisa mematikan kreativitas penulis lagu, penulis buku, atau bahkan jurnalis sendiri.

Di sisi lain, pelantun “The Way I Are (Dance with Somebody)” ini berkata bahwa tantangan lainnya yang sering menimpanya adalah deadline.

“Oh ya, saya tak bisa berurusan dengan deadline. Saya tidak pernah memenuhinya. Saya tidak bisa sesuka hati dengan deadline. Mereka bilang ‘Selesaikan hari ini’. Saya bilang, ‘Tidak, dua minggu lagi’,” ujarnya sambil tesenyum.