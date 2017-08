Jadwal Matchday 1 Liga Champions, Langsung Pertemukan Final 2015

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal fase grup Liga Champions 2017-2018 telah dirilis pada Jumat (25/8/2017) dini hari WIB.

Tanpa menunda, matchday pembuka langsung menyajikan duel ketat.

Suguhan akbar di hari laga pertama adalah duel ulangan final Liga Champions 2014-2015 antara Barcelona dan Juventus.

Pertemuan kedua raksasa tersebut akan membuka agenda di Grup D pada Selasa, 12 September 2017.

Barca dan Juventus tergabung di grup ketat itu bersama Olympiacos dan Sporting CP.

Partai sengit lain di matchday pertama adalah pertemuan antara AS Roma dan Atletico Madrid pada hari yang sama di Grup C.

Sehari kemudian, juara bertahan Real Madrid mengawali langkah mempertahankan trofi Liga Champions dengan menjamu wakil Siprus, APOEL (13/9/2017).

Berikut jadwal lengkap fase grup Liga Champions pada matchday 1.

Selasa (12/9/2017) atau Rabu dini hari, pukul 01.45 WIB

Grup A: Benfica vs CSKA Moskva, Manchester United vs Basel

Grup B: Bayern Muenchen vs Anderlecht, Celtic vs Paris Saint-Germain

Grup C: Chelsea vs Qarabag, Roma vs Atletico Madrid

Grup D: Barcelona vs Juventus, Olympiacos vs Sporting CP

Rabu (13/9/2017) atau Kamis dini hari WIB, pukul 01.45

Grup E: Maribor vs Spartak Moskva, Liverpool vs Sevilla

Grup F: Feyenoord vs Manchester City, Shakhtar vs Napoli

Grup G: RB Leipzig vs Monaco, Porto vs Besiktas

Grup H: Real Madrid vs APOEL, Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund