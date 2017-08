Pemain Timnas U-22 Ini Disebut Nistelrooy-nya Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Ezra Walian menjadi bintang di mata suporter timnas Indonesia ketika ia berhasil mencetak gol pembuka ke gawang Kamboja.

Maklum gol Ezra Walian merupakan pemecah kebuntuan tim, ketika timnas U-22 Indonesia dituntut menang besar demi lolos ke semifnal SEA Games 2017.

Ia pun mengakui gol yang ia ciptakan ke gawang Kamboja merupakan salah satu momen terbaiknya di sepanjang hidupnya.

Pemain yang pernah trial di West Ham United tersebut pun mengunggah foto selebrasi gol ke gawang Kamboja di akun instagram pribadinya.

Unggahn foto Ezra Walian pun diserbu oleh netizen yang sangat bangga atas golnya yang membawa timnas lolos ke semifinal.

Gol penting Ezra Walian seakan menjadi jawaban atas doa-doa suporter Indonesia yang terus was-was, karena disepanjang babak pertama skuat Garuda belum mencetak gol.

Beberapa netizen pun menyamakan Ezra Walian dengan bintang Machester United Ruud van Nistelrooy yang juga memakai nomor punggung 10.

ahmdfauzie Nistelrooy Indonesia.

bimoooty The next ruud van nistelrooy , keep it scoring bro ganyang malaysia.

agenalatbantus3x Mirip van nistroe Haha.