Kartu Merah Sterling Bikin Guardiola Garuk-garuk Kepala

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kemenangan 2-1 Manchester City atas AFC Bournemouth menelan tumbal satu pemain yang diusir wasit dari lapangan.

Raheem Sterling dikartu merah wasit Mike Dean setelah mencetak dan merayakan gol penentu kemenangan Manchester City di menit ke-95.

Sterling yang berlari ke keriuhan penonton dinilai wasit sebagai suatu aksi yang membahayakan dan layak diganjar dengan kartu kuning kedua.

Sempat tertinggal karena gol Charlie Daniels di menit ke-13, Manchester City harus menunggu hingga menit terakhir injury time untuk memastikan tambahan tiga angka.

Namun, tiga angka tersebut harus dibayar mahal karena Sterling, sang pencetak gol, diganjar kartu merah.

Kartu merah tersebut membuat pelatih Manchester City Pep Guardiola tak habis pikir.

"Kami tak boleh merayakan kebahagiaan bersama suporter? Kenapa memangnya? Apa kami harus bermain tanpa suporter?" kata Guardiola seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

Guardiola juga mempertanyakan keputusan Mike Dean yang tidak memberikan kartu merah atas pelanggaran Nathan Ake kepada Gabriel Jesus.

"Jika kami kalah, saya tak akan berkata demikian. Kami harusnya bermain 11 melawan 10 pemain Bournoemouth," ujar Guardiola mengomentari keputusan Mike Dean.

Kartu merah yang diterima Sterling memaksa ia harus absen saat menghadapi mantan timnya, Liverpool, Sabtu (9/9/2017).