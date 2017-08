Shandy Aulia Pajang Muka Polos Baru Bangun Tidur, Netizen: Luar Biasa 

Laporan Wartawan Grid.ID, Nailul Iffah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pemeran film Eiffel I'm In Love, Shandy Aulia memang sudah jarang menghiasi layar kaca.

Kini, Shandy lebih asik terjun di dunia fashion yang berawal dari hobinya merancang busana.

Meski begitu, namanya tetap dikenal masyarakat berkat film yang ia bintangi sukses beredar di pasaran dan tak lama lagi akan ada sekuel ke dua dari Eiffel I'm In Love.

Wanita yang sudah memasuki usia 30 tahun ini masih terlihat sama saat ia remaja dulu alias awet muda.

Tak ada yang berubah dari seorang Shandy Aulia, wajanya yang imut serta suaranya yang khas bikin orang-orang rindu melihat aktingnya.

Beredar video ketika Shandy baru saja bangun dari tidurnya, yang ia posting di laman akun instagram miliknya.

Wajah Shandy tanpa make-up terlihat putih natural, cantik berseri dengan pose bibir manyun.

Dilansir Grid.ID dari akun instagram @shandyaulia, Shandy memamerkan wajahnya saat baru bangun tidur.

Shandy menuliskan caption,"Today I choose life. Every morning when I wake up I can choose joy, happiness, negativity, pain...