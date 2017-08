Jelang Pernikahan, Raisa Dapat Kejutan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA -- Pernikahan penyanyi Raisa Andriana (27) akan tiba dalam hitungan hari, yaitu Minggu, 3 September 2017.

Menjelang saat-saat istimewanya dengan calon suaminya, artis peranHamish Daud (37) itu, Raisa mendapat kejutan dari para sahabatnya.

Hal itu diketahui dari sebuah foto yang diunggah ke akun Instagram milik Raisa Andriana, @raisa6690.

Pada foto tersebut, pelantun "Jatuh Hati" ini terlihat mengenakan busana berwarna pink.

Raisa juga mengenakan perhiasan kepala bunga-bunga berwarna merah keungu-unguan dengan veil (semacam kerudung tembus pandang) yang menjuntai menutupi rambutnya.

Raisa berpose di tempat tidur dengan kesembilan teman perempuannya yang kompak mengenakan busana hitam.

Pada sandaran temlat tidurnya terdapat tulisan nama Raisa danGetting Hitched. Ada pula hiasan balon berbentuk cincin pernikahan.

"Thank you for going the extra mile to let me know that I'm loved, girls. Best surprise everrr. 23 years of friendship. Unbelievable," tulis Raisa pada keterangan foto tersebut.

Raisa Andriana dan Hamish Daud bertunangan di kediaman Raisa pada 21 Mei 2017.