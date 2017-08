TATA Motors Ramaikan Segmen Truk Heavy Duty

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - PT Tata Motors Distribusi Indonesia (TMDI) juga meluncurkan Truck Heavy Dutyandalannya yakni Tata Prima LX 2528 K.

Truk ini dikhususkan untuk medan off-road seperti pertambangan dan daerah-daerah di mana insfrakstrukturnya belum bagus..

Menurut Biswadev Sengupta, Presiden Direktur TMDI, truk Tata diluncurkan untuk mengantisipasi dampak dari membaiknya harga komoditas di Indonesia dan meningkatnya proyek infrastruktur.

Dan, ini merupakan saat yang tepat bagi Tata Prima LX 2528 K diperkenalkan kepada masyarakat dan pebinis-pebisnis komoditas dan pertambangan.

"Truk Tata sangat tangguh dalam menghadapi medan off-road ekstrim di area pertambangan selama lebih dari 2,5 tahun," katanya di International Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan, Kamis (10/8/2017).

Tata Prima LX 2528 K menggunakan sistem penggerak 6x4 dan memiliki Gross Vehicle Weight (GVW) hingga 25 ton. Mesin menggunakan mesin diesel Cummins berstandar emisi Euro-III, 280 tenaga kuda (Hp) pada 2.500 rpm, dengan torsi puncak hingga 975 Nm pada 1.500 rpm. Dipadu transmisi 9-speed yang dapat mencapai kecepatan maksimum hingga 87 km per jam.

Saat ini Truk Tata Prima sudah banyak digunakan di berbagai wilayah di Indonesia untuk angkutan kargo hingga peti kemas. Truk ini dijual dengan harga Baderol Rp 802, 39 juta (Tata Prima LX 2528 K Cabin Chassis on the road) Sementara, Tata Prima LX2528 K Dump Truck Full Karoseri dihargai Rp 992,500 juta on the road. (rian s/adv)