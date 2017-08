(VIDEO) HUT Komunitas Xenia Mania Diisi Joget Bareng

Laporan Reporter Tribun Lampung Yoga Noldy Perdana

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Xenia Mania (X-Man) Club Indonesia Chapter Lampung merayakan hari ulang tahunnya yang pertama, Minggu (27/8). Bertemakan "Simplicity In Togethers We Are Family", kegiatan diikuti puluhan member X-Man dan tamu undangan dari komunitas lain.

Anniversary ke-1 ini dimulai dengan konvoi dari Jalan Pramuka menuju lokasi acara di Cottage and Resto Bukit Mas Jalan Raden Imba Kesuma Ratu, Tanjung Karang Barat. Konvoi dimulai sejak pagi hari, sekitar pukul 09.00 WIB. Sesampainya di lokasi, berbagai acara pun digelar, mulai dari ceremony, pelepasan balon ke udara, serta doa bersama.

Ketua X-Man Club Indonesia Chapter Lampung, Tri Atma mengatakan, selain member, acara ini dihadiri chapter dari luar Lampung. Seperti, X-man dari Serang, Tangerang, Jakarta, Bekasi, Muriya Raya, serta turut hadir perwakilan dari Indonesia Automotive Society (IAS) serta Forum Otomotif Lampung (FOL).

Usai acara seremoni, perayaan ultah dilanjutkan dengan sesi santai yakni orgenan. Ada yang nyanyi, ada yang berjoget. "Pokoknya kita bergembira hari ini (kemarin), merayakan ultah kita," tuturnya. Selain itu, terus Atma, dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan touring untuk menghadiri acara X-Man Pusat di Lotte Mart mm2100 Cibitung Bekasi.