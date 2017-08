Foto Jadul Raisa 10 Tahun Lalu Hebohkan Netizen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Raisa Andriana atau yang lebih dikenal Raisa, adalah penyanyi yang lahir pada tanggal 6 Juni 1990 di Jakarta.

Ia mulai dikenal publik setelah membawakan lagu berjudul "Serba Salah".

Sebelum bernyanyi solo, Raisa rupanya pernah menjadi vokalis band bentukan Kevin Aprilio, Andante, yang kemudian menjadi Vierra (sekarang Vierratale).

Album pertamanya Raisa dirilis pada tahun 2011 oleh Solid Records dan Universal Music Indonesia.

Raisa sendiri pertama meng-upload videonya pada YouTube pada tanggal 10 Juni 2008.

Video pertamanya "can i walk with you, chorus" telah dilihat lebih dari 74 ribu kali.

Dalam video tersebut, nampak Raisa yang bernyanyi di dalam sebuah ruangan, kualitas video juga belum begitu bagus.

Video tersebut telah mendapatkan banyak komentar dari netizen.

Nostalgia ke video pertama kak yaya.. Andai dari dulu tahu bahwa sang penyanyi di video ini akan menjadi penyanyi Indonesia yang saya favoritkan sampai tergila-gila.. hahaha.. :D," tulis akun anggalnp17.

"Masih kucel omg. Video pertama doi. Sini make up in dulu. Yg sekarang beda bgt lah," tulis akun Ifham azhar abdurrahman.