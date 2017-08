Indonesia Vs Myanmar, Ezra Walian Banjir Dukungan di Instagram

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Striker Timnas Indonesia Ezra Walian, menyatakan akan berjuang sepenuhnya untuk membawa medali perunggu pulang ke tanah air.

Perjuangan timnas Indonesia dalam memperoleh medali belum berakhir.

Indonesia berpeluang mendapatkan medali perunggu pada laga Indonesia vs Myanmarhari ini (28/08/2017) jam 15.30 WIB.

Laga yang akan dilaksanakan di Stadion MP Selayang, Selangor ini diperkirakan akan membawa kekuatan penuh skuat garuda muda.

Pasalnya, 3 pemain yang terkena sanksi kartu kuning sudah dapat bermain kembali.

Tak hanya itu, striker timnas Indonesia Ezra Walian pun telah berjanji akan berjuang sekuat tenaga untuk membawa pulang medali perunggu.

Ezra menyatakan hal ini lewat akun instagram pribadinya.

Unggahan Ezra ini pun langsung diserbu netizen yang memberi semangat pada pemai berusia 19 tahun tersebut.

"So proud with you @ezrawalian,tetap semangat," tulis akun @riniiarindra.

"Saya akan selalu menyemangatimu dan tim,Semangat," tulis akun @bungaalifiahu.

"Ezra Walian Tetap semangat buat lawan Myanmarnya, kami selalu mendukungmu," tulis akun @nandasalma6.

"Semangat Ezra, Forza Indonesia," tulis akun @_infobola_.

"Semangat garuda, pulanglah tanpa menundukkan kepala apapun hasilnya," tulis akun @renidwi10.