Disorot Media Asing, Ternyata Begini Ritual Seks di Gunung Kemukus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Indonesia tengah jadi sorotan dunia. Sayangnya yang disorot bukan hal- hal positif, melainkan ritual seks di Gunung Kemukus.

Adalah media ynaija.com yang mengulas ritual seks dengan tajuk "Understanding the Paradoxical Pon Festival of Indonesia".

Situs web tersebut menyebutkan bahwa setiap tiap malam Jumat Pon dan Jumat Kliwon, orang-orang berdatangan ke lokasi yang terletak di Desa Pendem, Sumber Lawang, Sragen, Jawa Tengah.

Mereka tidak lain tidak bukan ingin menjalankan laku ritual yang diklaim bikin orang cepat sukses dan kaya.

Untuk itu, mereka pun harus bermalam di atas gunung dan melakukan ritual seks dengan orang asing.

Adapun portal berita Inggris, Metro.co.uk menurunkan tulisan dengan judul "Sex around the world: An Indonesian festival of sex with strangers".

Inti tulisan tak jauh beda dengan media sebelumnya: ritual seks dilakukan demi memperoleh kekayaan.

Jauh sebelumnya, media Inggris, Dailymail.co.uk juga mengulas ritual seks di Gunung Kemukus.

Dalam artikelnya disebutkan bawah pengunjung melakukan ritual seks mulai dari pria beristri, ibu rumah tangga, pejabat, hingga pekerja seks komersial (PSK).

Bahkan, lokasi itu kerap dijadikan tempat prostitusi.