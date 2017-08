IPK Dibawah 2,0 Mahasiswa Unila Akan Kena DO

Laporan Reporter Tribun Lampung Bayu Saputra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Universitas Lampung (Unila) terus memperkuat penerapan sistem drop out (DO) bagi para mahasiswa. Untuk mahasiswa yang masih memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,0 sampai pada semester IV akan kena DO.

"Mahasiswa yang masih kuliah lebih dari 14 semester juga akan dikeluarkan dari Unila. Kebijakan itu diambil karena Unila ingin terus mempertahankan kualitas. Apalagi saat ini Unila telah mendapatkan akreditasi kampus A, kebijakan ini berlaku di semua jenjang pendidikan," tegas Rektor Unila Prof Hasriadi Mat Akin, Rabu (30/8).

Selain nilai dan lama studi, mahasiswa juga bisa dikeluarkan karena tingkah laku selama kuliah dan perilaku di tengah masyarakat yang tidak baik.(byu)