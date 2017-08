Istri Irfan Bachdim Dirampok Saat Liburan di Pantai

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Tania Natalin Simanjuntak

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Istri pesepakbola terkenal ini baru saja mengunggah kabar mengejutkan.

Lewat Instagram Story-nya, ibu beranak dua ini mengatakan jika ia baru saja dirampok.

Jennifer Bachdim mengungkapkan hal itu lewat Insta Story @jenniferbachdim belum lama ini.

"Someone broke in our car and stole our bangs!!!"

"Why people do that?"

(Seseorang memaksa masuk ke mobil kami dan mengambil tas-tas kami!!!

Mengapa ada orang yang tega melakukan hal seperti itu?)

Mama Kiyomi dan Kenji itu memang diketahui berdomisili di Bali.

Ia dan keluarga kecilnya juga punya hobi jalan-jalan dan mencoba berbagai hal baru.

Rupanya, hal buruk ini mereka lakukan saat mereka berkunjung ke Pantai Melasti.

"Be careful guys if you go to Pantai Melasati di Bali!"

"We suppose it was a professional guy or group"

"#SAD"

(Hati-hati ya jika kamu ingin ke Pantai Melasti di Bali

Kami menduga mereka seseorang atau kelompok yang professional.

#SEDIH)

Unggahan kesedihannya ini pun langsung dapat banyak perhatian.

Dilihat dari Instagram @makrumpita, ternyata Jen tak lantas langsung membenci Pulau Dewata tersebut walau sudah memberikan pengalaman yang tak enak.

"But I'm still loving Bali!''

(Tapi aku tetap cinta Bali)

Lihat postingannya di sini, dan klik ke kanan untuk melihat gambar selanjutnya!