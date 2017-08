Lucunya, Anak Jessica Iskandar Lakukan Ini Saat Tau Ibunya Diajak Jalan Vishal Singh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Aktor asal India Visal Singh yang dikabarkan tengah dekat dengan aktris Jessica Iskandar masih mengingat ungkapan cemburu anak Jessica, El Barack kepadanya.

Vishal masih mengingat ketika ia ingin mengajak Jessica untuk jalan-jalan lewat pesan singkat.

Namun El Barack tidak membolehkan ibunya keluar rumah.

Kemudian El Barack diminta ibunya meminta maaf kepada Vishal lewat pesan video karena tidak membolehkan Jessica keluar.

Vishal mengaku permintaan maaf El Barack saat di pesan video sangat manis.

"He's sorry very nice. I'm sorry Vishal. I want to spent time with my Mom," ungkap Vishal menirukan ucapan El Barack.

Namun setelah pesan video itu selesai El Barack yang ingin menghabiskan malam dengan ibunya lalu mengatakan pada ibunya "Your friend is dead" sambil menunjukan gestur menyayat leher.

Hal itu diketahui Vishal dan membuatnya tertawa ketika menceritakan hal itu.

Menurut Vishal hal itu adalah hal termanis yang dilakukan seorang anak kepada ibunya.

"That was the cutest thing ever," kelakar aktor kelahiran 7 September di Punjab, India 1985 ini.

Vishal mengisahkan kelucuan ini saat jeda syuting program Pesbukers pada Selasa (29/8/2017) di Kantor ANTV, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan.