Unggah Foto Ini, Jennifer Dunn Disindir Keras Istri Pengusaha Kaya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Pesinetron Jennifer Dunn lagi-lagi disebut namanya oleh istri pengusaha kaya ini.

Sarita Abdul Mukti lagi-lagi memposting sesuatu yang menyindir Jennifer di postingannya.

Tampak dalam postingannya itu, ia mengunggah screen shoot postingan Jennifer di Instagramnya.

Wanita yang pernah berurusan dengan polisi karena menggelar pesta narkoba dan pesta seks di kostnya itu memposting sebuah foto.

Foto itu memperlihatkan dua wanita dengan penampilan yang sangat berbeda.

Satu wanita mengenakan hijab dan cadar sedang memegang rokok.

Sementara wanita yang satu lagi tidak mengenakan hijab dan sedang membaca kitab.

Pada foto itu terdapat tulisan seperti ini :

Never judge someone by their appearance

Their connection with god may be stronger than your